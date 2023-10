Ici tout commence spoiler : Hippolyte, le remplaçant de Lisandro, surprend David qui… (vidéo épisode du 17 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Lisandro est de retour à l’institut pour mieux repartir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Lisandro a annoncé son intention de partir pour suivre son ex et son fils au Canada. Mais il ne compte pas laisser son poste de professeur de salle vaquant !

Et dans quelques jours, Hippolyte Du Chesnay, le mentor de Lisandro, débarque à l’institut.











Publicité





Incarné par Tom Novembre, Hippolyte Du Chesnay, est le nouveau professeur de salle. Et David est prêt à tout et même a concurrencé Deva pour lui plaire ! Face à Léonard et Ethan, David est à fond et explique qu’il compte bien impressionner « le vieux schnock ». Mais Hippolyte est à côté et a tout entendu…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Carla déclare la guerre à… (vidéo épisode du 17 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 775 du 17 octobre 2023, Hippolyte surprend David



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.