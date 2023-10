Marwan Berreni mort ? Un corps retrouvé ce jeudi dans le Rhône

Publicité





Après plus de deux mois d’enquête sur la disparition de Marwan Berreni, alias Abdel Fedala dans « Plus belle la vie », l’épilogue s’annonce bien triste.





En effet, on apprend ce soir par le Parisien qu’un corps a été retrouvé à Corcelles-en-Beaujolais, dans le Rhône. Il pourrait s’agir de l’acteur.







Publicité





Le Parisien rapporte que l’hypothèse d’un suicide est envisagée. Ils ont contacté la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, qui a confirmé la découverte d’un corps, encore non identifié.

Corcelles-en-Beaujolais se situe à environ 5kms du lieu où le véhicule de Marwan Berreni a été retrouvé le 3 août dernier après un accident survenu à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon. Rappelons que ce soir là, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. Le 4X4 loué par l’acteur de « Plus belle la vie » a été retrouvé avec des traces de choc à l’avant. Depuis cette nuit là, Marwan Berreni n’a plus donné signe de vie et une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.



Publicité





Les parents de Marwan Berreni ont publié une lettre ouverte au début du mois.

PHOTO la lettre ouverte des parents de Marwan Berreni