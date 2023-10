Ici tout commence spoiler : Kelly bouleversée, Lionel annonce que... (vidéo épisode du 5 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Entre Lionel et Kelly, est-ce vraiment fini dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si la jeune femme a craqué pour Malik, Lionel n’a pas dit son dernier mot et va prendre une décision radicale…

En effet, dans quelques jours, pour reconquérir Kelly, Lionel va faire un gros sacrifice !











Quand le chef Landiras débarque, Lionel lui annonce qu’il a décidé de retirer sa brigade de la compétition ! Livio fait la tête et n’est pas d’accord, mais Lionel affirme que Kelly est meilleure et qu’elle sera la plus apte à représenter l’institut lors de la Coupe de France de cuisine !

Kelly est touchée et émue… Mais elle comprend que Lionel se sacrifie pour elle alors qu’elle a une relation avec Malik… Comment va-t-elle réagir ?

