Ici tout commence spoiler : Salomé démarre une nouvelle histoire avec... (vidéo épisode du 5 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Un nouveau couple va se former à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, Salomé va démarrer une nouvelle histoire avec… Gaëtan ! Ces deux là vont se remettre ensemble et c’est finalement comme une évidence.

Salomé et Gaëtan se baladent tous les deux et une fois de plus, Gaëtan soutient et encourage Salomé.











Publicité





La jeune femme finit par réaliser à quel point Gaëtan lui correspond et va se laisser aller… C’est Salomé qui va se décider à embrasser le beau Gaëtan !

Enfin une belle histoire en perspective pour ces deux là ?

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Ambre choquée, Kelly avoue que… (vidéo épisode du 4 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 767 du 5 octobre 2023, Salomé et Gaëtan le bisou



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v