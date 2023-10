Marwan Berreni (Plus belle la vie), ses parents lancent un appel : « Reviens ! On a besoin de toi ! »

Publicité





Deux mois après la disparition de leur fils, acteur vedette de « Plus belle la vie », les parents de Marwan Berreni sont sortis du silence et se sont exprimés pour la première fois aujourd’hui dans Libération.





Les parents de l’acteur ont écrit une lettre ouverte, directement adressée à Marwan Berreni dans l’espoir de le faire revenir.







Publicité





« Marwan, si tu penses que tu as besoin d’aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te fait ressentir tristesse et désespoir ; pour que tout aille mieux demain ; Marwan, notre fils, affronte tes peurs. Tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas. Murmure les mots qui réconfortent ; tu les connais, fais-toi confiance ! Sache que toutes les tempêtes ne viennent pas forcément gâcher notre vie… Tu es unique, tu es formidable, on aime ton rire, on aime ton sourire. » ont écrit Mourad et Martine Berreni.

« Marwan, simplement, nous t’aimons, et croyons en toi ! Reviens ! On a besoin de toi ! » ont-il conclu, espérant que leur fils, dans l’hypothèse où il serait en cavale, revienne à la raison.



Publicité





Une enquête ouverte pour disparition inquiétante

Cette lettre ouverte sonne comme un cri de désespoir alors que leur fils a disparu depuis le 3 août dernier. Ce soir, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a été violemment percutée sur un passage piéton par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffrait de multiples blessures. La police aurait ensuite retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident et tout laisse à penser que Marwan était au volant. Depuis, l’acteur n’a plus donné signe de vie : son téléphone est éteint et sa carte bancaire n’a pas servi depuis le 4 août dans une boulangerie. Une enquête est ouverte pour disparition inquiétante.

« Ça fait maintenant deux mois que Marwan Berreni a disparu. Ses parents sont laissés dans un désarroi total. Ils ne sont tenus au courant d’aucune investigation conduite. Ils ont une seule volonté, que tout soit mis en œuvre pour retrouver leur fils » a déclaré l’avocate de la famille Berreni, Rachel-Flore Pardo, à Libération.