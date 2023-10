Ici tout commence spoiler : Lionel déclare la guerre à Malik et Kelly (vidéo épisode du 9 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Ça va mal tourner entre Kelly et Lionel dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, rien ne va plus et Lionel déclare la guerre à Kelly et Malik !

Résultat, l’ambiance entre les deux brigades est plus tendue que jamais…











Zacharie n’en peut plus et annonce que si ça continue, aucune des deux brigades ne sera retenue pour représenter l’institut à la Coupe de France de cuisine ! Le chef Landiras décide de mixer les deux brigades pour une balle au prisonnier… Il espère les réconcilier. Mais ça s’annonce mission impossible tant Lionel est remonté contre Kelly et Malik !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 769 du 9 octobre 2023, Landiras veut réconcilier les brigades



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

