Ici tout commence spoiler : le remplaçant de Lisandro dérape et... (vidéo épisode du 18 octobre)

Ici tout commence spoiler – Lisandro étant sur le départ, son remplaçant va se mettre au travail dès la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence ». Il s’agit d’Hippolyte, le mentor de Lisandro. Et on peut dire que son comportement va déranger et qu’il ne va pas faire l’unanimité !

Suite à des remarques mysogines envers Deva, David va s’énerver contre Hippolyte et Teyssier va le virer du Double A !











Dans quelques jours, le sujet du nouveau prof de salle divise les élèves… Deva reproche aux garçons de cautionner le comportement mysogyne d’Hippolyte. Et certains voient la place de maître d’hôtel se libérer ! Mais surprise, Hippolyte débarque avec David, qui garde sa place !

Le remplaçant de Lisandro est très sec…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 776 du 18 octobre 2023, Hippolyte divise les élèves



