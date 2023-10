Ici tout commence spoiler : Teyssier s’attaque à Salomé au pire moment… (vidéo épisode du 18 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier est de retour à l’institut et on peut dire que ça va chauffer dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Emmanuel ne va pas accepter la décision de Claire d’évincer Anaïs du Double A au profit du concept de Salomé…

Dans quelques jours, Teyssier va s’en prendre à Salomé en cuisine et la mettre dans une situation compliquée !











Emmanuel débarque dans les cuisines du Double A alors que Salomé est sur le point d’envoyer son plat en salle pour le faire déguster au grand critique, François Aubry… Teyssier intercepte le plat et décide de le goûter ! Salomé n’a plus rien à servir au critique ! Teyssier lui rappelle que le client pourrait choisir un plat à la carte… Il ruine le concept de la jeune cheffe…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 776 du 18 octobre 2023, Teyssier s’en prend au concept de Salomé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.