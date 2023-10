Ici tout commence spoiler : Vic et Maya sous le choc en découvrant... (vidéo épisode du 19 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic et Maya vont être inquiètes dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, elles sont sous le choc en découvrant une chaise et un plat entamé devant leurs lits…

Au réveil, Vic pense que c’est Maya qui a mangé pendant la nuit. Mais pas du tout !











Vic et Maya se réveillent à l’internat. Elles découvrent en face de leurs lits… une chaise et une assiette entamée ! Est-ce une mauvaise blague d’Enzo ou un pervers s’est introduit à l’Institut Auguste Armand ? Vic envoie un message à Enzo et ce n’est pas lui ! Elles s’inquiètent et se demandent qui peut bien venir les regarder dormir en mangeant…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 777 du 19 octobre 2023, Vic et Maya effrayées par…



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

