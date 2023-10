C à vous du 16 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 octobre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour débuter la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 16 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Attentat terroriste à Arras, guerre israélo-palestinienne… Comment enseigner aux élèves face à une actualité complexe ?On en parle avec les professeurs Anne Angles et Vincent Lemire

🔵 📌 Avenir de la NUPES, refondation d’EELV, guerre Israël-Hamas : Marine Tondelier, secrétaire nationale Les Écologistes – EELV, est l’invitée



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Bertrand Perier pour son livre “La parole, pour le meilleur et pour le pire”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nadine Vincent, seconde de cuisine du restaurant “Flocons de Sel” à Megève (Haute-Savoie)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Vianney et Zazie pour leur album “à 2, à 3”, sortie le 10 novembre; et Guillaume Cramoisan et Nathalie Cerda pour la saison 3 de la série “Les invisibles”, diffusée à partir de mercredi à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 16 octobre 2023 à 19h sur France 5.