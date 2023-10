Ici tout commence spoilers : Lisandro face à son passé, les résumés jusqu’au 27 octobre 2023

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 27 octobre 2023 – Si vous êtes impatient d’en savoir sur ce qui vous attend dans fin octobre dans votre série « Ici tout commence », c’est le moment. Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023.





Et on peut déjà vous dire que Lisandro va être rattrapé par son passé.







Hippolyte, le mentor de Lisandro, est à l’institut et David est prêt à tout pour lui plaire. Mais Lisandro est rattrapé par son passé et ça le perturbe…

De son côté, Constance veut casser la routine avec Emmanuel et elle trouve une idée.

Quant à Mehdi, il se casse la tête avec son projet de master et avec Lionel, ils se battent pour Olivia.

Et Salomé épate Teyssier.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 23 au 27 octobre 2023

Lundi 23 octobre (épisode 779) : Pour impressionner son maître d’hôtel, David est prêt à tout. Avec l’équipe pédagogique, Constance se lance un défi de taille ! Souleymane, Bérénice et Carla se lancent dans une opération camouflage.

Mardi 24 octobre (épisode 780) : Au Double A, Lisandro s’écrase face à son mentor. Constance a une idée miracle pour briser la routine avec Teyssier. Carla souffle le chaud et le froid avec Souleymane.

Mercredi 25 octobre (épisode 781) : Alors que son passé refait surface, Lisandro perd pied. Au Double A, Salomé joue cartes sur table. Contre toute attente, le projet de Mehdi n’est pas un jeu d’enfant.

Jeudi 26 octobre (épisode 782) : Face à ses souvenirs, Lisandro est seul contre tous. Mehdi et Lionel se battent pour Olivia. Tom tente de filer à l’anglaise et le regrette vite.

Vendredi 27 octobre (épisode 783) : A L’institut, Deva confirme les soupçons de Lisandro. Face au culot de Salomé, Teyssier reste stupéfait. Tom fait ami-ami avec le frère de Billie.



