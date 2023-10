« Impitoyable » de Clint Eastwood : votre film ce soir sur France 3 (2 octobre)

Publicité





Le film « Impitoyable » de et avec Clint Eastwood est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir sur France 3. Un film culte avec également au casting, Morgan Freeman.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur france.TV et sa fonction direct.







« Impitoyable » : histoire, résumé, synopsis

En 1880, à Big Whiskey, une bourgade du Wyoming. Delilah, une jeune prostituée, est défigurée au couteau par un client ivre. Le shérif de la ville, Little Bill Daggett, impose alors au coupable et son complice une amende de sept chevaux à verser au proxénète. Les prostituées de la maison close, révoltées par la clémence du shérif, réunissent mille dollars et les promettent à qui abattra les deux cow-boys. Veuf et père de deux enfants, Bill Munny, un ancien tueur à gages reconverti dans l’élevage de porcs, accepte la proposition pour toucher la récompense.

Casting

Avec : Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman



« Impitoyable » : la bande-annonce

Pour ceux qui se demandent encore de quoi on parle, voici la bande-annonce française du film.

« Impitoyable » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.