Infiltré(e) du 2 octobre 2023 : vos épisodes ce soir sur France 2

Infiltré(e) au programme TV du lundi 2 octobre 2023 – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de sa nouvelle série inédite « Infiltré(e) ». Dans les rôles principaux, Audrey Fleurot et Thierry Neuvic.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 2 octobre 2023

Episode 3 : Quand Le Moal découvre qu’Aurélie est en lien avec la police, il tente de s’échapper mais est renversé par une voiture. Alors qu’il agonise sur son lit d’hôpital, Le Moal accepte de donner le téléphone de la tête du réseau d’UBH. Aurélie prend contact avec Jésus et Nikita alors qu’ils viennent d’engager une guerre de territoire à Marseille avec une bande d’Albanais. Aurélie propose non seulement de remplacer Le Moal mais aussi d’améliorer l’UBH grâce à ses talents de chimiste…

Episode 4 : Aurélie a découvert que son fils Jérôme doit 50 000 euros à un dealer et n’a aucun moyen de régler cette dette. Elle décide de détourner un stock d’UBH qu’elle devait détruire, mais se fait démasquer par l’IGPN. Max passe alors un contrat avec elle : si Aurélie accepte la mission d’infiltration, la justice est prête à passer l’éponge et Max s’occupe de régler le problème de Jérémie avec son dealer. Aurélie n’a pas d’autre choix que d’accepter et se retrouve bientôt en contact avec Richard Le Moal, un revendeur d’UBH qui a été identifié par Max et son équipe.



Infiltré(e) – rappel du synopsis

Après de longues semaines d’attente, Jésus et Nikita décident de rappeler Aurélie et lui donnent rendez-vous à Marseille. Comme Jésus se méfie d’Aurélie, Nikita décide de la tester. Après avoir vérifié ses compétences en chimie, il lui ordonne d’empoisonner le juge Picard qui est sur leur piste depuis l’assassinat du chef des Albanais commis par Jésus. Pendant ce temps, la juge en charge de l’opération d’infiltration apprend à Max que finalement Aurélie devra faire de la prison quand bien même la mission serait un succès.

Infiltré(e) les interprètes

Avec Audrey Fleurot (Aurélie/Valérie), Thierry Neuvic (Max), Sumaï Cardenas (Jesus), Stéphane Soo Mongo (Kerjean), Bogdan Zamfir (Nikita), François Loriquet (Picard), Charlie Paulet (Maria), Mathis Pirone (Cristian), Mathieu Torloting (Jérémie), et Émilie Incerti Formentini (Juge Garnier) …

VIDÉO Infiltré(e), la bande-annonce