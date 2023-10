La France a un incroyable talent saison 18 dès le 24 octobre sur M6

Publicité





La France a un incroyable talent est de retour pour une 18e saison à partir du mardi 24 octobre à 21h10 sur M6 !

Cette année, « La France a un incroyable talent » revient avec des nouveautés et des talents toujours plus surprenants : une yogi de 99 ans, un chat virtuel, ou encore un agriculteur de « L’amour est dans le pré » ajoutent leurs noms aux 1900 artistes à avoir un jour foulé la scène de l’émission.











Alors à quoi s’attendre pour cette 18e saison : pourquoi pas encore plus ? Cette année, comme les précédentes, la production vous a concocté un casting 18 étoiles, sélectionné sur la base de critères aussi pointilleux que farfelus. Les objectifs ne bougent pas : continuer de vous émerveiller, vous amuser, vous surprendre, vous émouvoir.

Des nouveautés pour cette 18ème saison

AUDITIONS

Si un minimum de 3 “oui” reste nécessaire pour espérer prendre part aux délibérations, le Golden Buzzer, lui, évolue. Cette saison, le plus célèbre buzzer doré du PAF ne donne plus qu’un accès assuré… en demi-finale ! L’opportunité pour les téléspectateurs de profiter deux fois plus des meilleurs candidats de la saison… mais aussi un risque inédit pour ces artistes de sortir avant même la grande finale. “La France a un incroyable Talent” enrichit sa panoplie d’un nouveau buzzer aux pouvoirs exceptionnels : le Platinium Buzzer. Nouveau Graal des auditions, celuici surclasse désormais le Golden Buzzer et sera le seul à donner un accès direct en finale. Il faudra cependant surperformer pour espérer l’obtenir. Car il n’y en aura qu’un, et celui-ci devra être donné à l’unanimité par les 4 membres du jury.

NOUVELLE ÉTAPE : LES QUARTS DE FINALE

Comme aux États-Unis ou en Grande Bretagne, la compétition introduit désormais des quarts de finale qui rendront le parcours jusqu’à la victoire encore plus difficile. Parmi les artistes non “Platino-Golden Buzzés”, 26, sélectionnés par le jury à l’issue des délibérations, prendront part à cette nouvelle étape. Répartis sur deux émissions, ces artistes devront proposer une 2e performance face à nos quatre fantastiques et un cinquième juge “guest”, présents pour les festivités. 5 artistes par émission pourront prolonger l’aventure : 1 Golden Buzzer du juge “guest” et 4 sélectionnés par le jury en fin d’émission.



LA DEMI-FINALE

15 demi-finalistes (5 issus du premier quart de finale ; 5 du second quart de finale et les 5 Golden Buzzers des auditions) livreront bataille pour 9 places à aller chercher.

LA FINALE EN DIRECT

10 finalistes : 9 issus de la demi-finale et le Platinium Buzzer des auditions. Cette saison encore, c’est aux téléspectateurs que reviendra le pouvoir de désigner le grand vainqueur. Celui-ci remportera la coquette somme de 100 000 euros, obtenant une occasion hors-normes de donner un tournant à sa carrière. Après le prodige du piano Rayane il y a un an, le gagnant deviendra le 18e nom à enrichir le palmarès de l’émission.

La France a un incroyable talent – Un incroyable jury

Inséparables depuis maintenant 6 ans, les quatre jurés – Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy- retrouvent leur buzzer chéri, au plus grand bonheur d’un certain humoriste québécois. Karine Le Marchand, l’animatrice préférée des Français, rempile pour une 3e saison.

Enfin Juju Fitcats, nouvelle acolyte adorée d’Eric Antoine, rejoint l’aventure en animatrice (bluffante) de deuxième

partie de soirée.

Surtout, “La France a un incroyable Talent” s’offrent quelques nouveautés : l’intronisation de nouvelles règles et l’ajout d’un intrigant Platinium Buzzer pour vous faire encore plus vibrer.

Ce n’est pas parce que cela fait 18 ans qu’il faut se laisser aller. On vous promet une saison encore plus folle !