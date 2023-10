« La grande soirée du bêtisier », c’est ce soir sur France 2 (21 octobre)

Publicité





Bruno Guillon vous donne rendez-vous sur France 2 pour « La grande soirée du bêtisier » inédite. Bruno Guillon vous embarque, le temps d'une promenade nocturne, au Jardin des Plantes, pour le meilleur du Bêtisier !





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi bien sûr en streaming vidéo et replay sur France.TV







« La grande soirée du bêtisier » du 21 octobre : le programme

Nous revivrons les moments les plus hilarants des émissions mythiques de ces quarante dernières années, de Jacques Martin à Frou-frou de Christine Bravo en passant par Nulle part ailleurs ou encore Tout le monde en parle de Thierry Ardisson.

Les directs seront également à l’honneur avec de grands délires, comme ceux de C à vous ou des inoubliables de 40 degrés à l’ombre.



Nous retrouverons les candidats les plus marquants des jeux de Nagui, des Z’amours, de Motus ou d’Intervilles, sans oublier les épreuves les plus folles de Fort Boyard.

Nous reviendrons sur les tournages délirants des séries cultes, comme Fais pas ci, fais pas ça. Enfin, nous rendrons hommage aux incontournables du Bêtisier : Sophie Davant, Stéphane Bern ou Jérôme Commandeur pour ne citer qu’eux.

La grande soirée du Bêtisier vous offre plus de deux heures de rires et de surprises, d’hier et d’aujourd’hui !

Une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur orchestrée par le maestro Bruno Guillon. Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV