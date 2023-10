« Meurtres à Toulouse » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (21 octobre 2023)

Publicité





« Meurtres à Toulouse » au programme TV du 21 octobre 2023 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Toulouse », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Toulouse » : l’histoire

Quel rapport peut-il y avoir entre des cadavres retrouvés au petit matin sur des places de Toulouse, et les paroles d’une chanson de Claude Nougaro ? C’est cette enquête délicate que vont devoir résoudre le Commandant Simon Keller, un homme meurtri par la vie et la jeune Cécile Gimet, tout juste sortie de l’école de police… Dont c’est la première enquête sur le terrain.

Diminué par la maladie, Keller mettra un point d’honneur à boucler cette enquête au plus vite. Quant à Cécile, elle ne se doute pas que cette histoire va faire resurgir dans sa vie les secrets douloureux de sa propre enfance.

Casting : interprètes et personnages

Avec Lionnel ASTIER (Simon Keller), Camille AGUILAR (Cécile Gimet), Astrid WHETTNALL (Isabelle Barutel), Yvan LE BOLLOC’H (Frédéric Gomez), Marc CITTI (Serge Blondin), Annelise HESME (Nathalie Gimet).



« Meurtres à Toulouse », la bande-annonce