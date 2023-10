« L’auberge des secrets » : votre téléfilm ce 10 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« L’auberge des secrets » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 10 octobre 2023 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « L’auberge des secrets ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’auberge des secrets » : l’histoire

Natalie Flores, brillante chef new-yorkaise, doit se rendre dans le Vermont pour s’occuper de sa nièce après la mort soudaine de sa sœur jumelle, Celia. Alors que plusieurs événements étranges se produisent dans l’auberge que Celia rénovait avec l’aide de son ami Andy, Natalie commence à se demander si la chute de sa sœur était réellement accidentelle. Sa nièce Sabrina, anéantie, la rejette et passe son temps avec son petit ami, Elijah. Après avoir passé une nuit avec Andy, Natalie découvre que ce dernier lui a caché certains détails d’importance : non seulement il avait fréquenté sa sœur par le passé, mais il a aussi financé une bonne partie des travaux de rénovation et dispose d’un droit de rétention qui empêchera Natalie de vendre l’auberge s’il s’y oppose.

L’auberge des secrets, interprètes et personnages

Avec : Tamara Almeida (Natalie Flores), Milton Barnes (Le shérif Kelly), Zoë Belkin (Sabrina Flores), Zoe Doyle (Sarah Parsons)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ado rebelle ou criminelle ? ».

« L’académie des secrets » : l’histoire et le casting

Emily a pour ambition de devenir une des plus grandes sommelières du monde pour suivre les traces de sa mère décédée. Célèbre sur internet, elle participe à un concours en ligne organisé par L’académie du vin. Suite à sa victoire, elle est invitée à passer quelques jours à L’académie afin de tenter sa chance pour rejoindre ce groupe très prestigieux. Elle décide alors de saisir cette opportunité qui lui permettrait de sauver le restaurant qu’elle tient avec son père. Lorsqu’elle arrive à L’académie, dirigée par Victor et Jillian, elle fait la connaissance des autres participants et réalise qu’ils sont prêts à tout pour gagner, quitte à se mettre en danger de mort.

Avec : Lynn Kim Do (Emily), Troy Lennon Appel (Clayton), Bob Conley (Earl), Navji Dixon (Lucia)