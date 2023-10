Guerre en Israël : le coup de gueule d’Arthur ! (VIDÉO)

Publicité





Alors qu’Israël est victime d’une attaque terroriste du Hamas d’une ampleur inédite depuis samedi dernier, l’animateur et producteur Arthur a pris la parole pour pousser un coup de gueule contre le silence de ses collègues du monde de la télévision.





« Je suis un petit peu en colère parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets et je ne comprends pas pourquoi » a déclaré Arthur au micro de TF1 Info alors qu’il était dans la rue aux côtés d’anonymes pour protester contre la guerre en Israël.







« On est là quand il s’agit de toutes les causes et celle-ci, c’est comme le Bataclan quoi ! Donc je suis sidéré par le silence de mes camarades. Mais il n’est jamais trop tard » a-t-il poursuivi.

Arthur avait écrit un autre coup de gueule un peu plus tôt, en story sur son compte Instagram : « A mes amis artistes, comédiens, chanteurs, humoristes, sportifs. (…) Ils sont 700 à avoir perdus la vie parce que juifs. Et 2000 autres sont gravement blessés. Ne restez pas silencieux, arrêtez d’avoir peur. Il est temps de montrer votre humanité et votre soutien. Votre silence les tue une seconde fois ! »



Il a reçu le soutien d’un autre animateur de TF1, Christophe Beaugrand : « Je suis tellement d’accord. Je l’ai d’ailleurs écrit dans une story hier, depuis je suis victime d’un torrent d’insultes et d’allusions à la fois antisémites et homophobes. Mais rien ne m’empêchera de prendre la parole »

