« Le clan des manipulatrices » : votre téléfilm ce 9 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le clan des manipulatrices » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 9 octobre 2023 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « Le clan des manipulatrices ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Le clan des manipulatrices » : l’histoire

Audrey rentre à l’université, mais pas dans les conditions qu’elle aurait souhaité : elle vit chez sa mère. Elle renconctre Cali, qui lui propose de rejoindre son groupe d’amies, La communauté. Mais ce n’est pas un groupe inoffensif…

Le clan des manipulatrices, interprètes et personnages

Avec : Nicole Marie Johnson (Charlotte), Cassidy Edwards (Carter), Lily Brody (Audrey), Major Dodge (Jason)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Ado rebelle ou criminelle ? ».

« Ado rebelle ou criminelle ? » : l’histoire et le casting

Dès le jour de la rentrée, Janie, la peste de la prestigieuse Clark Academy, déclare la guerre à Elena, une nouvelle élève boursière qui a passé toute sa vie en famille d’accueil. Heureusement, cette dernière peut compter sur le soutien de mademoiselle Barton, une de ses professeures, et de Grace, avec qui elle partage sa chambre. Cependant, Grace découvre rapidement qu’Elena n’est pas la jeune fille timide et innocente qu’elle prétend être. Risquant de voir sa véritable identité révélée, Elena se charge de faire taire Grace et profite de sa mort pour ruiner la vie du petit ami de mademoiselle Barton.

Avec : Sydney Meyer (Elena), Taveeta Szymanowicz (Grace Walker), Amalia Williamson (Janie Wade), Natalie Brown (Rebecca Barton)