Star Academy 2023 : élèves, profs, quotidiennes, flux live, infos et nouveautés de la saison

Star Academy 2023, infos et nouveautés – C’est le samedi 4 novembre 2023 que TF1 lancera la Star Academy 2023. Cette année, l’aventure va durer 3 mois et ils seront 16 élèves à intégrer le château de Dammarie-les-Lys.





Michaël Goldman reprendra son rôle de directeur, aux côtés des professeurs et répétiteurs, pour accompagner les élèves tout au long de cette saison 2023 de la Star Academy.







La liste complète des professeurs de la Star Academy 2023

✨ Michaël Goldman, directeur

✨ Malika Benjelloun, prof de danse

✨ Pierre de Brauer, prof de théâtre

✨ Cécile Chaduteau, prof d’expression scénique

✨ Coach Joe, prof de sport et de vie au château

✨ Adeline Toniutti, prof de chant

✨ Marlène Schaff et Lucie Bernardoni, répétitrices

Des quotidiennes chaque jour

Nouveauté cette saison, il y aura une quotidienne chaque jour sur TF1 et même le dimanche ! Et c’est Karima Charni qui sera la voix off des quotidiennes de la Star Academy cette saison. La jeune femme monte en grade et ne sera donc plus seulement aux côtés de Nikos Aliagas sur les primes du samedi soir.

Les quotidiennes seront diffusées à 17h30 sur TF1, puis rediffusées à 20h sur TFX.



Le flux live et une nouveauté au château

Comme l’an dernier, vous pourrez suivre les académiciens en direct via le flux live 22h/24 sur myTF1 Max. Mais grande nouveauté au château avec « la salle du public ». Les élèves qui auront la chance d’y aller pourront avoir accès aux réactions des téléspectateurs, répondre à leurs questions et publier sur les réseaux sociaux !

Quel hymne pour la promo 2023 ?

Du côté de l’hymne de la Star Academy 2023, il va falloir patienter pour découvrir le titre qui succédera à « Ne partez pas sans moi ». En effet, il ne devrait être dévoilée que le soir du lancement le 4 novembre ! Cette année, ce n’est pas Mosimann qui s’en charge.