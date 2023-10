Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 4 octobre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 4)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 4 octobre 2023 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 4 de la saison 12 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial « Coup de foudre sous la tente », c’est Ahmet qui a été éliminé.







Sur l’épreuve de Cyril, les pâtissiers amateurs devaient imaginer une création pâtissière plus gourmande et attrayante que jamais, qui sera le fruit du mariage entre 2 gâteaux ! Fanny, Thibault et Ninon ont fait des tops, tandis que Ahmet et Hafidou ont fait des flops.

Pour l’épreuve technique de Mercotte, il fallait réaliser un cœur arabesque en même temps que Cyril et Mercotte ! C’est Clémence qui a remporté l’épreuve tandis qu’Ahmet a fini dernier.



Sur l’épreuve créative, ils devaient faire vibrer le jury avec un gâteau qui émoustille. Dé coquin, filtre d’amour, menottes… la température est montée sous la tente avec la présence du chef pâtissier Pierre-Jean Quinonero. Le chef a donné son coup de coeur à Julia !

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Ça se jouait entre Fanny et Ninon et ils ont choisi de le donner à Fanny ! Et pour le pâtissier éliminé, c’était entre Hafidou et Ahmet qui n’ont pas brillé ce soir. Et c’est finalement Ahmet qui a été éliminé !

Ahmet a toutefois une seconde chance avec la cuisine secrète de Mercotte. Il devait affronter Monique en duel.

Rendez-vous le mercredi 11 octobre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 5. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.