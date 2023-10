Envoyé Spécial du 5 octobre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 5 octobre 2023 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A voir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Publicité





Envoyé Spécial du 5 octobre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Les Damnés du diesel

Il y a quelques années, ils ont acheté une voiture diesel sur les conseils des gouvernements de l’époque. Aujourd’hui, ils sont pointés du doigt : affreux pollueurs, ennemis de la planète… Ils sont même verbalisés quand ils osent entrer dans Paris avec leur véhicule équipé de la mauvaise vignette… Envoyé spécial sur ces damnés du diesel qui ont eu le tort de croire aux discours des industriels et aux incitations fiscales des autorités il y a une dizaine d’années. Bientôt les zones à faible émission (ZFE) leur interdiront de rouler en ville et leurs guimbardes ne valent déjà plus grand chose à la revente… Quelles sont les solutions pour changer sa voiture quand on n’a pas les moyens de s’offrir un véhicule électrique ? Pourquoi le bon vieux diesel français est-il devenu la bête à abattre ? Quels sont réellement ses effets sur la pollution et la santé ? Pourquoi ont-ils été longtemps cachés ? Comment certains profitent de ce désamour du gasoil pour s’enrichir, en écoulant à l’Est de l’Europe ces voitures dont la France ne veut plus, après les avoir tant adorées……

🔴 Une académie dans la tourmente

L’académie de Versailles, la plus grosse académie de France, est sous le feu des projecteurs : elle est notamment mise en cause dans sa gestion du harcèlement d’un lycéen de 15 ans qui s’est suicidé à Poissy (Yvelines) le 5 septembre, et dont les parents s’étaient plaints d’une prise en charge insuffisante. La révélation d’un courrier envoyé par le rectorat, qui accusait les parents de l’adolescent de ne pas avoir une attitude « constructive et respectueuse » et les menaçait même de poursuites pénales, a suscité une vague d’indignation.

Charline Avenel, l’ancienne rectrice de cette académie, a dû s’expliquer sur ce courrier, jugé par le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal comme « une honte ». Ceci alors que la première ministre, Elisabeth Borne, a présenté, le 27 septembre, les mesures d’un plan interministériel contre le harcèlement scolaire.



Publicité





🔴 Harcèlement scolaire : la faute aux adultes ?

On a l’habitude de raconter le harcèlement scolaire en l’expliquant par la cruauté des enfants. Mais s’interroge-t-on sur la responsabilité des adultes ? Dans plusieurs affaires récentes, les parents de victimes mettent en cause l’institution donc l’éducation nationale. Nous avons rencontré la famille de Dinah morte en octobre 2021. Elle a décidé de porter plainte contre certains personnels de l’établissement. Les profs sont-ils assez formés pour déceler les cas de harcèlement dans une classe et les régler ? L’institution réagit-elle assez rapidement ? Et que faire lorsque c’est l’adulte référent en l’occurrence le professeur qui se retrouve accusé et même condamné ?

🔴 Bali, l’île poubelle

Des montagnes d’ordures s’accumulent au cœur de l’île de Bali, en Indonésie. L’île produit chaque année 300 000 tonnes de déchets qui envahissent les mangroves, les rivières, les plages, et in fine l’océan. Tous proviennent de décharges sauvages, mais aussi d’habitants qui jettent leurs poubelles directement dans les cours d’eau, car à Bali, il n’y a ni ramassage ni gestion des ordures. L’Indonésie est le deuxième contributeur mondial à la pollution des océans après la Chine.

Pour empêcher les déchets de rejoindre l’océan, des barrières dans les rivières ont été construites, comme des barrages flottants, par Sungai Watch, une association qui les récupère puis tente de les recycler. Chaque jour, chacune de ces barrières bloque entre 5 et 150 kilos de déchets. En trois ans, elles ont permis d’empêcher la présence de 1 500 tonnes de plastique dans l’océan. Sungai Watch réfléchit à une seconde vie pour ce type de déchets : certains plastiques peuvent par exemple être recyclés en planches pour fabriquer du mobilier…

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV