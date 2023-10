« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 27 octobre : votre épisode ce soir sur France 2

Publicité





« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 27 octobre 2023 – Ce soir, France 2 rediffuse un épisode de sa série phare, « Les petits meurtres d’Agatha Christie ». Au programme ce soir, l’épisode 5 de la saison 3 intitulé « Quand les souris dansent « .





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première et replay sur France.TV







Publicité





« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 27 octobre 2023

Saison 3, Épisode 5 : Quand les souris dansent : La commissaire Gréco et l’inspecteur Max Beretta sont entraînés dans un lieu sulfureux, un magnifique château transformé en boîte de nuit ultra-select, où Madame Maude réunit pour le plaisir de ses riches clients des jeunes étudiantes qui n’ont pas froid aux yeux. Mais les services secrets français ont déjà investi les lieux pour une opération secrète, et l’équipe de Greco n’aura d’autre choix que d’enquêter incognito. Rose, toujours de la partie et prête à se rendre utile, se déguise en call-girl tandis que Beretta endosse celui de client, ce qui occasionne bien des quiproquos…

Avec Arthur Dupont (Max Beretta), Émilie Gavois-Kahn (Annie Gréco), Chloé Chaudoye (Rose Bellecour), Benoît Moret (Jacques Blum), Quentin Baillot (Servan Legoff), Christèle Tual (Barbara Bellecour), Grégoire Oestermann (Arnaud Bellecour), Olivia Côte (Cassandre), Louise Grinberg (Mona), Aude Legastelois (Flore), Valérie Dashwood (Mme Maude)…



Publicité





Extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de votre épisode.

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » c’est ce soir sur France 2 et France.TV