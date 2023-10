Mort de Marwan Berreni : on en sait plus sur les résultats de l’autopsie et du test adn !

Publicité





Alors que ça fait maintenant une semaine que l’on a retrouvé un corps pendu qui est certainement celui de Marwan Berreni, acteur phare de « Plus belle la vie », la procureure s’est enfin exprimée quant aux résultats de l’autopsie et du test adn.





Jeudi dernier, un corps a été retrouvé pendu dans une ferme abandonnée dans le Rhône, non loin des lieux de l’accident survenu le 3 août dernier et depuis lequel Marwan Berreni n’avait plus donné signe de vie.







Mais à l’heure actuelle, le corps n’est toujours pas officiellement identifié ! En effet, les résultats du test adn devant confirmer s’il s’agissait bien de Marwan Berreni, et ceux de l’autopsie afin de déterminer la date et la cause de la mort, n’ont toujours pas été révélés.

« Les résultats des expertises ne nous parviendront pas avant au moins 8 jours » a déclaré la procureure de Villefranche-sur-Saône, Laëtitia Francart, à France 3 Bourgogne.



Il faudra donc patienter jusqu’à mercredi prochain, le 25 octobre 2023, pour en savoir plus.

