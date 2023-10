Suicide de Marwan Berreni : son dernier appel le 4 août divulgué (VIDÉO)

Publicité





Marwan Berreni, acteur phare de « Plus belle la vie », a été retrouvé mort pendu dans une ferme abandonnée jeudi dernier, non loin des lieux de l’accident survenu le 3 août dernier et depuis lequel il n’avait plus donné signe de vie.





Hier soir dans « Touche pas à mon poste » sur C8, une amie a pris la parole et a dévoilé les mots terribles qu’il aurait eu lors de son dernier appel, le lendemain de l’accident, le 4 août dernier.







« Le lendemain la jeune femme, Sandra, elle est en réanimation. Et on ne sait pas de quelle manière elle va s’en sortir. Et quand il a ce dernier appel à 13h38, on ne sait toujours pas si Sandra est vivante. (…) Et je sais qu’à 13h38 il dit ‘la seule chose qui me reste à faire, c’est de partir’ » a expliqué Fiona Deshayes, amie et ex petite amie de Marwan Berreni.

« C’est des choses qui m’ont été répétées » précise-t-elle sans divulguer à qui il a passé son dernier appel.



La jeune femme a également confié que l’acteur de « Plus belle la vie » était tourmenté depuis la mort de son petit frère Bilal, tué par balle aux Etats-Unis il y a dix ans.

« Je parle en son nom, mais Marwan vivait avec la culpabilité de la mort de son frère, même s’il n’y est pour rien. Mais ne pas avoir réussi à protéger son petit frère, je pense que c’était déjà invivable pour lui. C’était quelqu’un de torturé, quelqu’un de tourmenté, il vivait sans limite » a-t-elle expliqué.

VIDÉO une amie de Marwan Berreni se confie