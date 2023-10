Nikos Aliagas rend hommages aux victimes de la guerre en Israël (VIDÉO)

Publicité





Hier soir, Nikos Aliagas présentait « Tous avec les Bleus, le concert évènement » en direct sur TF1, depuis place de la Concorde. Un évènement festif pour célébrer et soutenir le XV de France dans la Coupe du Monde de rugby.





Mais avant de lancer le concert, Nikos Aliagas a tenu à rendre hommage aux victimes de la guerre en Israël.







« On ne va pas se mentir, face aux événements tragiques de ces derniers jours, il est encore plus important de maintenir les rendez-vous porteurs de fraternité et de communion populaire autour d’hommes et de femmes de bonne volonté à l’image des artistes que vous allez découvrir ce soir » a déclaré Nikos Aliagas jeudi soir.

« Nos pensées les plus profondes vont à toutes les victimes du terrorisme, de la barbarie, de la guerre mais aussi à leurs proches qui vivent des heures douloureuses dans la peur, dans l’attente et le deuil. Le malheur qui les frappe nous touche tous et toute l’humanité. On pense particulièrement ce soir à ceux qui souffrent, on pense également au monde qu’on laissera demain à nos enfants. »



L’ensemble des artistes du concert sont ensuite montés sur scène pour reprendre « Imagine » de John Lennon.

VIDÉO l’homme de Nikos aux victimes du terrorisme et la reprise de « Imagine »

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.