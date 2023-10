Ici tout commence du 13 octobre : Malik et Ambre enfin ensemble (résumé + vidéo épisode 773 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 13 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 773 – Après des semaines à chercher son Ophélie, Malik savoure ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, Malik et Ambre ont passé la nuit ensemble et sont amoureux… Un joli moment !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 13 octobre 2023 – résumé de l’épisode 773

Ambre et Malik ont passé la nuit ensemble et sont sur un petit nuage. Malik embrasse la cicatrice de Ambre, qui lui avoue que ça reste difficile pour elle. Ils s’embrassent… Pendant ce temps là, Kelly et Lionel se retrouvent en amoureux et s’adonnent à un moment de tendresse quand… Laetitia débarque ! Il leur en faudra plus pour les arrêter.

Une opportunité redistribue les cartes du destin d’Ambre. A l’internat, révisions et couple ne font pas bon ménage. Et le stratagème de Lisandro est mis à rude épreuve.

Ici tout commence du 13 octobre 2023 – vidéo premières minutes



