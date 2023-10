« Nous les ouvriers » : votre documentaire ce soir sur France 2 (10 octobre)

Publicité





« Nous les ouvriers », c’est le documentaire inédit diffusé ce soir, mardi 10 octobre 2023, sur France 2. Il sera suivi d’une première Nuit du documentaire dédiée au travail, riche de plusieurs œuvres en immersion dans divers savoir-faire, époques et territoires, enrichissant nos regards sur la société et sur le monde.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







Après le succès populaire de Nous paysans, Fabien Béziat et Hugues Nancy signent Nous les ouvriers, une nouvelle fresque historique passionnante sur les femmes et les hommes qui ont façonné la puissance industrielle et les acquis sociaux de notre pays. Leurs destins habitent les histoires familiales de nombreux Français. Leurs histoires sont notre Histoire. Leurs combats et leurs fiertés font écho au présent.

« Nous les ouvriers », présentation

C’est l’histoire de femmes et d’hommes qui à la force de leurs bras ont façonné la puissance industrielle de la France. Longtemps, il y eut parmi eux des enfants. Souvent, on a dû faire appel à des immigrés pour venir faire tourner les usines. Tous se sont battus pour inventer les normes sociales de notre pays. Et aujourd’hui encore, chacun d’entre nous connaît, dans sa famille ou dans son entourage, un ouvrier.



Après le succès de Nous paysans et ses 5,5 millions de téléspectateurs, Fabien Béziat et Hugues Nancy retracent l’incroyable épopée des ouvriers français.

Grâce à des archives exceptionnelles et des témoignages bouleversants, cette grande fresque parcourt un siècle et demi d’histoire pour rendre hommage à ces femmes et à ces hommes trop souvent absents de nos mémoires et devenus presque invisibles alors que près d’un quart des Français sont des ouvriers.

Aujourd’hui, ce sont eux qui prennent la parole dans ce film collectif écrit en leur nom. Ouvriers d’hier et d’aujourd’hui, venus de tout le pays et de tous les corps de métier, nous racontent ainsi cette aventure industrielle dont ils resteront à jamais les héros.

Cette histoire est bien sûr la nôtre, celle d’une société entrée dans la modernité au rythme du monde ouvrier, avec ses luttes, ses crises et ses espérances.