« Recherche appartement ou maison » du 10 octobre : votre numéro ce soir sur M6

« Recherche appartement ou maison » du 10 octobre 2023 – Ce mardi soir, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour un numéro inédit de « Recherche appartement ou maison ». Ce soir, l'agent immobilier et son équipe viennent en aide à Iris et Antoine.





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Recherche appartement ou maison » du 10 octobre 2023

À 82 ans, Iris a pris la décision de vendre sa maison à Arnouville, dans le Val-d’Oise, pour se rapprocher de sa fille dans les Yvelines. Sa fille a fait appel aux équipes de Maison à vendre pour aider sa maman à vendre rapidement. Stéphane Plaza et Stéphanie Catanzano ont tout mis en œuvre pour vendre au mieux la maison et, une fois la mission réussie, Iris a demandé à Stéphane de l’aider à trouver son nouveau logement ! Stéphane s’est donc lancé dans la recherche d’un bien dans les Yvelines. Va-t-il une deuxième fois faire le bonheur d’Iris ?

Antoine, 40 ans, est veuf et s’occupe de ses deux enfants de 3 ans et 5 ans. Avec sa femme, ils avaient acheté un appartement à Metz mais il s’est décidé à redémarrer une nouvelle vie proche des siens à Lyon, sa ville d’origine. Il a vendu l’appartement de Metz, a trouvé une location à Lyon et veut aujourd’hui investir dans son propre appartement. Antoine a déjà fait quelques visites mais n’a pas trouvé l’appartement idéal malgré un budget confortable. Sandra Viricel qui va venir en aide à Antoine et ses enfants et redoubler d’efforts pour leur trouver l’appartement qui va leur permettre de se reconstruire. Va-t-elle leur dénicher la perle rare ?



Et juste après… à 22h25 « Stéphane Plaza : voyage avec mon père »

Stéphane Plaza avait déjà une vie bien remplie. Pour la première fois, il décide de partir en vacances seul avec son père Raymond, 90 ans, ancien coureur cycliste professionnel. Pour les deux hommes aux univers radicalement opposés, la cohabitation promet d’être amusante. Ce film documentaire est l’occasion d’en apprendre plus sur l’un des animateurs préférés des Français à travers des confessions inédites sur son enfance, la perte de sa maman, ses proches… Le spécialiste de l’immobilier se dévoilera et montrera une autre facette de lui dans le but de se reconnecter avec son père. Entre émotion, confession, maladresses et fous rires, Stéphane Plaza et son père partageront ce moment hors du temps en Martinique, tourné vers l’essentiel !

« Recherche appartement ou maison » revient ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY