« Sophie Cross » : votre épisode ce soir sur France 3 (5 octobre 2023)

Ce jeudi soir, sur France 3 continue de rediffuser la mini-série « Sophie Cross ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 2.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo, avant-première et replay sur France.TV







« Sophie Cross » : résumé de l’épisode 2 « Stella Maris »

Après une réunion parents-professeurs, Claude Lemaire, un enseignant, est tué. Gabriel Deville charge Sophie Cross d’enquêter sur la vie privée du défunt en compagnie d’Amina Dequesne et Fred Fontaine. Son ex-femme Sandrine, que la victime a quitté pour Estelle, une compagne plus jeune, et sa fille Jade font partie des suspects. Sophie découvre que le quinquagénaire était suspecté d’harcèlement sexuel sur une de ses élèves. Thomas demande par ailleurs à son épouse d’abandonner les recherches concernant Arthur, mais sa femme ne peut s’y résoudre.

« Sophie Cross », rappel de la présentation de la mini-série

Sophie Cross, brillante avocate, et son fils de six ans Arthur profitent d’une belle journée dans les dunes de la mer du Nord qui bordent leur maison. Quelques secondes d’absence de Sophie suffisent pour que son fils disparaisse. Le cauchemar commence alors pour elle et son mari Thomas, pourtant commissaire de police, mais impuissant face à ce drame et anéanti de ne pouvoir retrouver leur fils.



Trois ans plus tard, Sophie et Thomas restent dévastés. Alors qu’il est convaincu qu’ils ne reverront jamais Arthur, elle se refuse de perdre espoir et, après une formation, se prépare à intégrer la police afin de retrouver la trace de son fils.

C’est dans l’unité criminelle dirigé par son mari Thomas que Sophie va devoir se faire une place parmi les membres de l’équipe plus ou moins heureux d’accueillir cette nouvelle recrue.

Casting, interprètes

Avec Alexia Barlier (Sophie Cross), Thomas Jouannet (Thomas Leclercq), Cyril Lecomte (Gabriel Deville), Mariama Gueye (Amina Dequesne), Oussama Kheddam (Fred Fontaine), Wanja Mues (Alexander Brandt), Aurélien Recoing (Olivier Breton), Fred Bianconi (Maxime Lecomte), Olivier Soler (Olivier Marchand), Frédéric Van Den Driessche (Paul Renaud), Naïma Rodric (Estelle Renaud), et Frédérique Tirmont (Edith Mueller)