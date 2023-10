Star Academy 2023 : la liste des professeurs dévoilée, départs de Yanis Marshall et Laure Balon

Publicité





Star Academy 2023, liste des professeurs – Alors que c’est le samedi 4 novembre 2023 que TF1 lancera la Star Academy 2023. Et un mois pile du début de l’aventure, on connait désormais les noms des professeurs qui accompagneront la nouvelle promo !





Michaël Goldman reste directeur, comme annoncé précédemment, tandis que Yanis Marshall et Laure Balon ne rempilent pas. Du côté de ceux qui restent : Adeline Toniutti, la prof de chant; Coach Joe, le prof de sport; et Pierre de Brauer, le prof de théâtre. Les répétitrices Marlène Schaff et Lucie Bernardoni sont elles aussi de retour.







Publicité





Parmi les nouveaux, on accueillera cette année Malika Benjelloun, qui remplace Yanis en tant que prof de sport, et Cécile Chaduteau, qui prend la suite de Laure en tant que prof d’expression scénique.

Voici la liste complète des professeurs de la promo 2023 de la Star Academy :



Publicité





✨ Michaël Goldman, directeur

✨ Malika Benjelloun, prof de danse

✨ Pierre de Brauer, prof de théâtre

✨ Cécile Chaduteau, prof d’expression scénique

✨ Coach Joe, prof de sport et de vie au château

✨ Adeline Toniutti, prof de chant

✨ Marlène Schaff et Lucie Bernardoni, répétitrices

PHOTO les profs de la Star Academy 2023