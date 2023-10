The Voice Kids : départs de Nolwenn et Kendji, découvrez les 2 nouveaux coachs

Publicité





Alors que la saison 2023 de The Voice Kids s'est achevée en août dernier avec la victoire de Durel, il y a du changement dans l'air du côté des coachs pour la prochaine saisn !





En effet, alors que TF1 n'a encore rien annoncé officiellement, Closer annonce aujourd'hui que Slimane et Patrick Fiori devraient rempiler. Mais ce n'est pas le cas de Nolwenn Leroy et Kendji Girac !







Les deux coachs devraient quitter The Voice Kids et deux nouveaux vont donc arriver. Selon Closer, il s’agirait de Claudio Capéo et Lara Fabian.

Claudio Capéo avait participé à la saison de 5 de The Voice en 2016. Il était dans l’équipe de Florent Pagny, tout comme Slimane ! Il avait été éliminé aux battles mais ça ne l’a pas empêché de lancer sa carrière.



On ne présente évidemment plus Lara Fabian mais elle a déjà été coach de la version adultes de The Voice en 2020.

Avec ce quatuor inédit, un nouveau chapitre de l’émission commence et promet une saison événement, à retrouver en 2024 sur TF1 et myTF1.