« Un associé à croquer » : votre téléfilm ce 11 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Un associé à croquer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 10 octobre 2023 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Un associé à croquer ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un associé à croquer » : l’histoire

Maggie et Jodie, deux sœurs, ont été élevées par leur tante Dee à Brattleboro, dans le Vermont. Dee tient une boutique de bonbons, « Aunt Dee’s » et a créé « Le festival des friandises d’automne » lorsque les filles étaient jeunes. Trente ans plus tard, Maggie vit à Minneapolis. Elle s’occupe de mettre en relation des petites entreprises et des investisseurs, avec son ex-petit ami, Jonathan. Ils essaient de convaincre Ella, qui a une entreprise de pâtisseries au potiron, de développer son business. Maggie doit se rendre à Brattleboro pour la lecture du testament de sa tante Dee, décédée six mois auparavant. Elle y retrouve sa sœur Jodie, propriétaire d’une boutique d’antiquités. Jodie lui parle de Dex, un homme qui a emménagé dans une ferme avec son père et qui était devenu comme un fils pour Dee.

Un associé à croquer, interprètes et personnages

Avec : Nikki Deloach (Maggie Murphy), Andrew Walker (Dex Walters), Daina Leitold (Jodie), Michael Karl



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Romance d’automne ».

« Romance d’automne » : l’histoire et le casting

Angela Young, auteure à succès de la série de livres pour adolescents « La visiteuse du temps », se rend au Salon du livre de Boston pour présenter le film adapté de ses romans. Elle y est attendue par sa sœur Cynthia, qui est aussi son assistante, et son petit ami Brad, qui est son manager. La jeune femme se passerait bien de ce passage obligé et rêve de partir en vacances, ne serait-ce que pour profiter de l’automne, comme elle l’avait fait l’année précédente. Brad lui annonce que son éditeur vient de lui commander trois nouveau livres, mais Angela ne souhaite pas continuer les aventures d’Athéna, l’héroïne de « La visiteuse du temps », car pour elle, l’histoire est bouclée. L’équipe a ensuite rendez-vous sur un plateau télévisé pour une interview. C’en est trop pour Angela qui prend la voiture de sa sœur sans lui en faire part, pour aller se reposer quelques jours dans le Vermont. Malheureusement, alors qu’elle vient de passer la frontière de l’Etat, la jeune femme est victime d’un accident de voiture qui la rend amnésique. Elle est retrouvée errant sur le bord de la route par le shérif de Hopedale, Kevin Gaines, qui l’emmène consulter le médecin de la ville, Jeff Callan. Il constate qu’elle a perdu la mémoire et lui demande comment il doit l’appeler. Elle lui propose « Elizabeth ». Il décide de se promener avec elle dans la ville, au cas où un détail sur sa vie lui reviendrait…

Avec : Julie Gonzalo (Angela Young / Elizabeth), Lauren McNamara (Emily Callan), Benjamin Ayres (Le docteur Jeff Callan), Peter Benson (Brad Thompson)