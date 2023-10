Ici tout commence du 11 octobre : Kelly et Lionel tournent la page (résumé + vidéo épisode 771 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 11 octobre, résumé et vidéo extrait épisode 771 – Kelly et Lionel tournent la page ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Ils ont rompu définitivement alors que les présélections commencent.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 11 octobre 2023 – résumé de l’épisode 771

Les présélections de la Coupe de France de cuisine commencent. Lionel et Livio sont excités à l’idée que la compétition commence ! Et Lionel décide d’aller voir Kelly pour lui demander si leur discussion de la veille ne l’a pas trop perturbée… Kelly lui dit qu’il a raison, quelque chose n’allait plus entre eux. La rupture est définitive !

Pendant ce temps là, Joachim interroge Clotilde sur sa collaboration avec Enzo. Elle stresse un peu d’encadrer le projet d’Enzo car ils sont très différents. Joachim fait remarquer à Clotilde que sa cuisine est délicieuse mais elle ne prend plus de risque…

La direction du Double A menace l’amitié entre Salomé et Anaïs.

Ici tout commence du 11 octobre 2023 – vidéo premières minutes



