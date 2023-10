Un si grand soleil du 12 octobre : Ludo embrasse Noémie (résumé et vidéo épisode 1254 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1254 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 12 octobre 2023.





Johanna reçoit un refus pour la demande de remise en liberté de Julie Deville. Elle en parle à Yann, elle pense que c’est de l’acharnement. Yann dit qu’ils n’ont pas assez d’éléments pour l’innocenter. Johanna lui dit de se bouger pour retrouver Sylvain.

Evan va reprendre le travail, il est ravi. Il avoue à Chloé qu’il avait hâte et Chloé est aussi très contente qu’il retrouve une vie normale. Evan lui dit qu’il a besoin de se sentir utile.



Léonore est au club de tennis, elle met en garde un certain Mr Lecointre avec les balles qui trainent, il pourrait se blesser. Elle appelle Bertier pour demander à arriver en retard exceptionnellement. Bertier lui dit de prendre son temps. Léonore est interrompue, le joueur de tennis est tombé. Il est odieux et dit que c’est la faute du lanceur de balles. Léonore appelle le SAMU.

Alex appelle la femme de la compagnie d’assurance, ses recherches n’ont rien donné pour l’instant. Elle a fait le tour des hôtels avec le portrait robot mais personne ne l’a reconnu. Ils se tiennent au courant. Alex raccroche et Manu lui propose de lui parler. Alex dit qu’il le sait mais il n’a rien à dire.

A l’hôpital, Mr Lecointre est pris en charge par Evan. Il a une fracture du tibia. Il doit être opéré. Léonore est dans le couloir, elle s’inquiète. David vient la chercher, elle peut voir Lecointre. Elle lui dit qu’elle est sincèrement désolée. Il s’inquiète que sa maison soit sans surveillance, il est collectionneur et craint un cambriolage. Léonore lui assure qu’ils vont trouver une solution. Il lui demande de s’installer chez elle pendant son absence !

Chez L Cosmétiques, Léonore en parle à Enric et Bertier. Elle n’a aucune envie d’aller à la campagne à une heure de route d’ici. Bertier lui dit qu’elle peut prendre quelques jours de congés, ça ne pose aucun souci. Enric propose de venir avec lui, Bertier accepte.

Ludo et Jade continuent de rechercher Sylvain avec le portrait robot. Mais ça ne fonctionne pas. Jade propose à Ludo de dîner ensemble, il décline. Il lui dit qu’il passe la soirée avec Noémie, Jade encaisse le coup… Il lui dit qu’il a choisi Noémie, sa décision est prise. Jade s’en va.

Ludo retrouve Noémie et lui amène des fraises. Elle sent qu’il a l’air mal à l’aise… Ludo dit qu’il est un peu perturbé, Noémie est contente de pouvoir le retrouver. Ludo se dit intimidé. Pendant ce temps là à son travail, la patronne de Jade lui dit de passer à autre chose et lui parle de son ex avec l’agence de tentation. Jade s’en veut d’être partie et avoir laissé filé Ludo.

Enric et Léonore arrivent dans l’incroyable maison de Lecointre. Ils sont ébahis, il y en a pour une fortune.

Ludo dit à Noémie avoir passé un bon moment, il va partir. Mais Noémie n’a pas envie qu’il s’en aille. Ils s’embrassent !

