Un si grand soleil spoiler : Ludo brise le coeur de Noémie ! (VIDÉO épisode du 16 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Ludo va enfin faire un vrai choix dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Ludo va succomber et passer la nuit avec Noémie avant de prendre une grande décision.

Coucher avec Noémie va lui faire réaliser qu’il n’est plus amoureux d’elle !











Publicité





Ludo aime Jade et il a fallu qu’il soit à nouveau intime avec Noémie pour le comprendre. Alors dans quelques jours, il prend son courage à demain et va parler à Noémie !

Ludo avoue à Noémie que se remettre ensemble ne serait pas une bonne idée… Noémie ne comprend pas et lui demande s’il a rencontré quelqu’un. Ludo finit par reconnaitre qu’il a renoué avec son ex mais il lui dit que ça n’a rien à voir. Bouleversée, Noémie lui demande de partir et l’insulte…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Alex retrouve Sylvain et dérape ! (VIDÉO épisode du 13 octobre)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1257 du 16 octobre 2023 : Ludo parle à Noémie



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook iciv