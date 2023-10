Les Cinquante du 11 octobre : clash entre Manon et Julien (résumé + replay épisode 27)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 27 du mercredi 11 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 27 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que le Lion annonce l’heure du « cap ou pas cap ? ». Le Renard arrive et choisit Mélanie !





Mélanie dit « cap » et tente donc de gagner 1.000 euros pour la cagnotte. Elle a devant elle un plateau avec 24 pièces de 6 couleurs différentes. Ils doivent jouer à tour de rôle avec le Renard et le gagnant est celui qui aura récupéré le plus de pièces à la fin du jeu. Et c’est le Renard qui remporte la victoire ! Résultat, la cagnotte perd 1.000 euros ! Les autres joueurs ne lui en veulent pas et l’applaudissent quand même.







Les stratégies vont bon train et Julien commence à douter de Nacca, qui parle avec Florian… Manon vient ensuite leur soutirer des informations. Florian rentre au château et raconte sa discussion à Nico et Enzo.

Le Lion a organisé une soirée exotique en salle de réception. Stéphane et Jade fêtent leurs 5 ans de mariage ! Ils se font une jolie déclaration.



Alex parle à Enzo, il veut toujours se venger des marseillais. Florian et Nacca partent encore, Florian lui dit qu’en discutant avec Enzoo ils ont décidé de sortir Amélie… C’est un test juste pour voir si Nacca le répète aux marseillais ou pas ! Jessica a prévenu Amélie du stratagème pour tester Nacca.

Certains vont se coucher et Julien propose un « action ou vérité ? ». Stéphanie avoue qu’elle a Alex dans son viseur alors que Julie confie qu’elle éliminerait Manon… Manon le prend mal et un clash éclate. Julie essaie de s’expliquer. Julien lui reproche de crier et de les mettre en danger. Ils se disputent à leur tour, Manon lui reproche de ne pas la défendre !

Manon décide d’aller dormir ailleurs, Julien ne comprend pas et la laisse faire. Manon rejoint la chambre d’Amélie et se met à pleurer.

Si vous avez manqué l’épisode 27 ce mercredi 11 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 12 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 27.