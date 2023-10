Un si grand soleil du 27 octobre : un mort, Maryline de retour (résumé et vidéo épisode 1264 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 octobre, spoiler résumé de l'épisode 1264 en avance





Gary est à l’aéroport, il attend sa mère. Maryline est de retour à Montpellier, Ludo a appelé Gary pour s’assurer qu’il n’oublie pas d’aller la chercher. Pendant ce temps là, Elise, Bilal et Ludo finalisent le déménagement. Elise et Fany accueillent Ludo et Bilal le temps qu’ils trouvent quelque chose.

Maryline retrouve Gary, il est très heureux de la revoir. Elle confirme que Paul est l’homme de sa vie, il est content pour elle.



Cécile raccroche d’un appel avec le procureur. Christophe l’interroge, Cécile ne le supporte plus. Elle lui dit que Bernier lui remet tout sur le dos au sujet d’Aubert alors que c’est sa faute. Christophe pense que c’est surtout le fait qu’un trafiquant s’en sorte qui l’énerve. Cécile est de mauvaise humeur… Elle se sent impuissante.

En salle des profs, Fanny montre à Eve son appart avec Elise. Fanny lui confie qu’elle a envie d’un projet de bébé…

Chez le notaire, Maryline est émue et nostalgique. Avec Gary, ils se remémorent les bons moments vécus dans l’appartement. Gary veut aller de l’avant et réfléchir à ce qu’ils feront avec l’argent de la vente. Ils vont ensuite chez Elise et Fanny.

Janet appelle Becker, elle lui demande de récupérer les affaires au pression le soir. Elle doit filer directement aux maraudes… Becker n’apprécie pas vraiment mais lui dit qu’il va se débrouiller. Elle ne sait pas si elle sera rentrée pour dîner.

Aubert est à la pépinière, son homme de main vient au rapport : les ventes ont explosé !

Maryline est avec Bilal et Elise, elle les interroge sur Ludo. Elle ne comprend pas pourquoi il s’installe pas avec sa copine. Bilal lui va s’installer avec Ulysse. Ils cherchent mais il trouve Ulysse exigeant… Pendant ce temps là, Ludo est avec Jade. Il la laisse pour se rendre au dîner.

Janet est avec le père Sylvio pour les maraudes. Elle lui rend un livre. Quelqu’un les appelle à l’aide. Jessica, une SDF, ne va pas bien. Elle convulse, Sylvio appelle les secours pendant que Janet la prend en charge. Jessica est emmenée à l’hôpital, on tente de la ranimer mais c’est trop tard ! Elle est morte. Janet doit annoncer la nouvelle au père Sylvio. Il lui apprend qu’elle se droguait mais qu’elle avait arrêté. Mais Janet trouve que ça ressemble à une overdose. Elle se demande si elle n’a pas fait une mauvaise rencontre qui l’a fait replongée… Sylvio promet que si c’est le cas, il le retrouvera et il paiera !

Au dîner, les anciens de la coloc se remémorent tous les bons souvenirs. Maryline a adoré vivre avec eux, elle est émue. Fanny semble faire la tête… Tout le monde va se coucher, sauf Elise et Ludo qui continuent de discuter.

