Un si grand soleil spoilers : rupture, retour, départ, Marc embrasse Léonor, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 23 au 27 octobre 2023)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 23 au 27 octobre 2023 – En ce samedi synonyme de début de week-end, si vous êtes déjà impatient de découvrir un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Marc a sauvé la vie de Léonor. Et ces deux là vont continuer de se rapprocher jusqu’à… s’embrasser ! Pendant ce temps là, Chloé ne fait que penser à Marc…

Jade réussit à piéger Lejeune et elle fait innocenter Julie, qui sort de prison. Mais elle se confronte à la décision d’Alex de rompre. Julie s’effondre et cerise sur le gâteau, elle perd son travail ! Julie va partir travailler à Paris.

Gary est heureux, sa mère Maryline est de retour à Montpellier pour la vente de l’appartement.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 23 au 27 octobre 2023

Lundi 23 octobre 2023, épisode 1260 : Alors que Ludo et Jade se préparent à la soirée de tous les dangers, Léonor se réveille dans un endroit étrange.

Mardi 24 octobre 2023, épisode 1261 : Alors que Maitre Levars n’hésite pas à s’en prendre à la justice, Ludo joue à l’influenceur en ligne.

Mercredi 25 octobre 2023, épisode 1262 : Alors que Chloé se pose des questions, le procureur Bernier est furieux et Alex prend une décision lourde de conséquence.

Jeudi 26 octobre 2023, épisode 1263 : Alors qu’Evan prend sa revanche et que Gary saute sur l’occasion, Enric accuse le coup.

Vendredi 27 octobre 2023, épisode 1264 : Alors que Sylvio et Janet continuent leurs maraudes, Gary se rend à l’aéroport. Qui va-t-il chercher ?



VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce du 23 au 27 octobre 2023

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.