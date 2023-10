Vise le coeur du 19 octobre : lancement de la saison 2 ce soir sur TF1

Publicité





Vise le coeur du 19 octobre, vos épisodes inédits ce soir sur TF1





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Vise le coeur saison 2, présentation

Dans cette saison 2 de Vise le coeur, Julia et Novak se retrouvent plus que jamais liés par leur passé commun. Julia garde toujours caché son lourd secret : l’existence de la petite fille qu’elle a eue de lui 25 ans plus tôt.

Au fil des jours, du côté de la DPJ, Julia et Novak travaillent ensemble et se révèlent de plus en plus complices. Petit à petit, ils retrouvent la connivence de leur enfance. Une nouvelle histoire au « présent » pourrait-elle s’écrire pour eux ?

Vise le coeur du 19 octobre : vos deux épisodes

Épisode 1 « Promenons-nous dans les bois » : Le corps d’un juge d’instruction est retrouvé au bois de Saint-Cloud, empoisonné à l’aconit, fleur extrêmement toxique communément nommée «la plante tue loup». Novak est certain que c’est la profession de la victime qui l’a conduit à la mort. Cette histoire de plante tue loup travaille Julia, d’autant que d’autres éléments de l’enquête viennent rappeler le conte du petit chaperon rouge. Passés leurs premiers désaccords, Julia et Novak se rejoignent dans leurs déductions et c’est finalement main dans la main qu’ils se lancent sur cette enquête, encore plus complices que jamais.

Mais cela n’empêche pas Novak de mener en parallèle une enquête personnelle sur Julia. Depuis les révélations qu’ils se sont faites sur leur rupture, survenue il y a 25 ans, Novak est obsédé par ce que lui a dit Julia. Il tente par tous les moyens de découvrir quel est le secret qui l’a gardé loin de ses amies et sa famille lorsqu’elle avait 18 ans.

La poursuite de cette vérité fera-t-elle éclore un rapprochement ou au contraire les éloignera- t-elle pour toujours ?



Épisode 2 « Mauvaise graine » : Simone, 65 ans, est retrouvée morte chez elle, lors d’une intervention menée par Raphaël et son équipe des Stup. En effet, Simone fait partie du réseau des « mamies dealeuses ». Son meurtre est-il simplement lié à son implication dans un trafic de drogue ? La mise en scène du corps en simulacre de prière laisse penser le contraire. L’équipe de Julia et Novak est appelée pour tenter de résoudre ce mystère. Cette enquête croisée entre « les stup » et « la crim », ravivera les rivalités entre les deux hommes de la vie de Julia. Difficile de garder la tête froide dans ce mélange de sentiments. Entre nostalgie et regret, cet épisode sera riche en révélation et qui sait, donnera peut-être à Novak les clefs pour comprendre le passé de Julia.

Personnages et interprètes

Avec : Claire Keim (Julia), Lannick Gautry (Novak), Noémie Chicheportiche (Mel), Zinedine Soualem (Bénard), Nicolas Cazalé (Raph), Philippine de Fabry (Julia, 18 ans), Axel Naroditzky (Novak, 18 ans), Elodie Hesme (Pauline Carrère), Juliette Plumecocq-Mech (La Doc), Romain Maricau (Côme Lisica), Françoise Lépine (Laura Lemonier), Christine Armény (La religieuse), Olga Riazanova (Sophia Rasik (40 / 65 ans)), Maud Imbert (Astrid Menard), Gaëlle Marie (Assistante sociale), Karim Aissaoui (Homme équipe Raph 1), Juliette Dubloc (Femme équipe Raph), Kwet Dupic (Sage femme)

VIDÉO bande-annonce

Inédit, Vise le Cœur, nouvelle saison. 📺 JEUDI PROCHAIN à 21H10 sur #TF1 et en streaming sur @MYTF1.pic.twitter.com/tDWSSKp0KW — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) October 12, 2023