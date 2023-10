« Kaamelott – premier volet » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (19 octobre 2023)

Publicité





« Kaamelott – premier volet » c’est le téléfilm inédit proposé par M6 ce jeudi 19 octobre 2023. Un téléfilm écrit et réalisé par Alexandre Astier, qui fait revivre les aventures des Chevaliers de la Table ronde au cinéma, plus de 10 ans après l’arrêt de la série.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Publicité





« Kaamelott – premier volet » : l’histoire

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Interprètes et personnages

Avec : Alexandre ASTIER (le Roi Arthur), Anne GIROUARD (Guenièvre), Franck PITIOT (Perceval), Jean-Christophe HEMBERT (Karadoc), Lionnel ASTIER (Léodagan), Joëlle SEVILLA (Dame Séli), Jacques CHAMBON (Merlin), Nicolas GABION (Bohort de Gaunes), Clovis CORNILLAC (Quarto), Guillaume GALIENNE (Alzagar), Thomas COUSSEAU (Lancelot du Lac), Christian CLAVIER (Le jurisconsulte), Géraldine NAKACHE (La Duchesse d’Aquitaine), Alain CHABAT (Le Duc d’Aquitaine), et Audrey FLEUROT (La dame du Lac)



Publicité





Extrait vidéo

"Où est Arthur Pendragon ?" 🤴​

Il est de retour, pour entrer dans la légende !#Kaamelott – premier volet, jeudi à 21:10 pic.twitter.com/VrBMlVZ9LF — M6 (@M6) October 16, 2023