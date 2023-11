13h15 le dimanche du 12 novembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 12 novembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche dans cette série intitulée « Successions ».

Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.











« 13h15 le dimanche » du 12 novembre 2023 : « Successions »

Dans cette série, les équipes du magazine « 13h15 » plongent dans le quotidien de personnalités politiques jusqu’en 2027, date à laquelle le président de la République sortant ne pourra plus se représenter. Elles confient leurs émotions et leurs stratégies.

Aucun scénario préétabli pour cette série puisque ces personnalités jouent leur propre « rôle » au fur et à mesure des événements qui se présentent. « 13h15 le dimanche » les suit dans leur vie réelle, leurs projets réels, leurs émotions et même leurs arrière-pensées.

Alors que les grands axes de la loi « asile et immigration » sont débattus depuis le lundi 6 novembre 2023 au Sénat, la série « Successions » a convié des élu(e)s de l’Assemblée nationale et du Parlement européen, toutes formations politiques confondues, à se rendre auprès des acteurs de terrain, associations, pouvoirs publics, juridictions administratives, pour rendre compte des flux migratoires et des questions qu’ils soulèvent, à l’extérieur de nos frontières et sur le territoire français.



Un immense tour de France et d’Italie

Les équipes de « Successions » sont allées à Nice, Menton et Vintimille, en Italie, avec les députés Christelle D’Intorni (Les Républicains) et Arthur Delaporte (PS-Nupes) et sur les côtes françaises de la Manche, à Calais, avec Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons) et Fabienne Keller (Renaissance).

Mais aussi à Ouistreham, Boulogne-sur-Mer et Briançon, qui est un important point de passage de réfugiés passés par l’Italie, avec Sandrine Rousseau (Europe Ecologie-Les Verts) et Arnaud Murgia (divers droite).

Enfin, à Luzy, dans la Nièvre, avec Alma Dufour (LFI-Nupes) et Jocelyne Guérin (divers gauche), à Marseille avec Renaud Muselier, président de la région PACA, et Manuel Bompard (LFI-Nupes) et à Beaucaire avec Sébastien Chenu (Rassemblement national).

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.