Un si grand soleil spoilers : Yann rattrapé par son passé, Alain bouleversé, les résumés jusqu’au 1er décembre 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 1er décembre 2023 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Yann va être rattrapé par son passé… Il va se retrouver au plus mal, totalement perturbé.

De son côté, Alain est bouleversé. Les résultats d’un test adn vont changer sa vie !

Quant à Marc, il est plus heureux que jamais avec Léonore et lui fait une proposition. Et Tom fait une rencontre inattendue…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 27 novembre au 1er décembre 2023

Lundi 27 novembre 2023, épisode 1284 : Un nouveau personnage au passé tumultueux fait son entrée à l’hôpital. De leur côté, Marc et Léonor se comportent comme de vrais ados…

Mardi 28 novembre 2023, épisode 1285 : Alain reçoit enfin les résultats de son test ADN et fait une découverte qui pourrait bien changer sa vie entière… Tom se blesse et provoque malgré lui une rencontre.

Mercredi 29 novembre 2023, épisode 1286 : Un élément du passé de Yann resurgit et va provoquer une réaction extrêmement forte chez lui. Quant à Marc, il fait une proposition inattendue à Léonor. Que décidera-t-elle ?

Jeudi 30 novembre 2023, épisode 1287 : Une surprise de taille attend Alain et Elisabeth, tandis que la tension monte entre Florent et Johanna.

Vendredi 1er décembre 2023, épisode 1288 : Yann tente de lutter contre ses démons. Pendant ce temps, Elisabeth s’improvise hôte et sa flexibilité est mise à rude épreuve.



