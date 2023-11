66 minutes du 5 novembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

Publicité





66 minutes du 5 novembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 5 novembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 Tempêtes : une nouvelle ère ?

La tempête Ciaran a balayé une grande partie de la côte Atlantique cette semaine. La petite commune de Penmarc’h dans le Finistère était en première ligne.



🔵 Voler pour manger

Ils volent pour manger. Le phénomène du vol à l’étalage de produits alimentaires explose. + 10% en un an. Les enseignes de la grande distribution contre-attaquent.

🔵 Interview de Jerome Rodrigues

Ce dimanche, Kareen Guiok Thuram rencontre Jerome Rodrigues, l’une des figures des « Gilets jaunes », mouvement populaire né il y a tout juste cinq ans.

🔵 Salon de chocolat : bon pour le moral !

Le salon du chocolat s’est tenu cette semaine à Paris. Pâtissiers, chocolatiers, chefs étoilés ils ont rivalisé d’imagination pour vous faire craquer.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.