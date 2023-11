« Boomerang » : votre téléfilm avec Corinne Masiero ce soir sur France 2 (29 novembre)

Publicité





« Boomerang » c’est le téléfilm rediffusé ce mercredi 29 novembre 2023 sur France 2. Porté par Corinne Masiero et Bruni Salomone, ce téléfilm évoque le harcèlement sexuel au travail.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en replay et avant-première sur France.TV.







Publicité





« Boomerang » : l’histoire

À l’imprimerie Monteil, les relations entre les femmes et les hommes sont plutôt bonnes, même si les plaisanteries en-dessous de la ceinture ne sont pas rares. Un soir, Quentin, l’un des anciens de la boîte, guette la jeune Roxane à la sortie de l’entreprise. Quentin est persuadé que Roxane est prête à céder à ses avances, qu’il lui suffira de faire le premier pas. Sauf que Roxane ne veut pas. Quentin ne la croit pas mais, quand il le comprend, il est malheureusement déjà allé trop loin. Choquée par cette agression, Roxane tente de mettre fin à ses jours. Elle ne doit la vie qu’à l’intervention de Louise Falconneti, grande gueule et figure historique de l’entreprise.

Face au déni de l’agresseur et de la direction, des femmes et des hommes de l’imprimerie, emmenés par Louise, décident de se mettre en grève, d’apprendre à se défendre comme il se doit, et de tout faire pour que justice soit rendue.



Publicité





« Boomerang » : le casting

Avec Corinne Masiero (Louise Falconetti), Bruno Salomone (Quentin), Tiphaine Daviot (Roxane), Laurent Bateau (Renaud Monteil), Marie Berto (Jeannette), Marie Hattermann (Valérie).