C à vous du 9 novembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 9 novembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 9 novembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Conférence humanitaire à Paris pour venir en aide à Gaza : Emmanuel Macron appelle à “œuvrer au cessez-le-feu”. Le professeur Raphael Pitti, médecin humanitaire, responsable formation des soignants en zone de guerre UOSSM International, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Antisémitisme : le retour d’un fléau historique en France ? On en parle avec Jean-Yves Camus, politologue, codirecteur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès, dans C à vous



🔵 📌 Le fondateur du Slip français plaide pour une loi en faveur du Made in France : Guillaume Gibault est dans le 5 sur 5 de C à vous

🔵 🎵 Dans le live : Clara Ysé présente son album “Oceano Nox” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme Miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Mona Achache et Marion Cotillard pour le film “Little Girl Blue”, en salle le 15 novembre; et Simon Bernard pour le documentaire “Plastic Odyssey”, toujours disponible sur MyCanal

