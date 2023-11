« Coup de foudre à l’auberge de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 2 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Coup de foudre à l’auberge de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 2 novembre 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre à l’auberge de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« Coup de foudre à l’auberge de Noël » : l’histoire

Tracey Wise est une blogueuse spécialisée dans les voyages. Elle est conviée par Graham Cooper à venir découvrir sa petite auberge à l’occasion des fêtes de Noël. Ce petit établissement souffre de la concurrence, notamment celle d’un grand hôtel qui menace la survie de cette petite entreprise familiale.

Coup de foudre à l’auberge de Noël, interprètes et personnages

Avec : Jesse Hutch (Graham Cooper), Jen Lilley (Tracey Wise), Marnie Mahannah (Jennie Wilson), Nick Preston (Mark)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Il faut sauver la boutique de Noël ».

« Il faut sauver la boutique de Noël » : l’histoire et le casting

Charlie Sawyer est une jeune analyste de données qui travaille pour Big Teddy, une grande chaîne de magasin des jouets. Elle-même dessine secrètement des jouets. Elle a une semaine pour tenter d’empêcher la fermeture de tous les magasins du groupe au bénéfice de la vente en ligne. Sa rencontre avec Grant Leviston, directeur dynamique du magasin 24, bouleverse sa vie.

Avec : Vanessa Lengies (Charlie Sawyer), Jesse Hutch (Grant), Lara Amersey (Stéphanie), Elena V. Wolfe (Izzy)