Ici tout commence du 2 novembre : Stanislas prêt à faire tomber son père, David parle (résumé + vidéo épisode 787 en avance)

Ici tout commence du 2 novembre, résumé et vidéo extrait épisode 787 – Stanislas va finalement revenir voir Lisandro ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Il est révolté par ce que son père a pu faire et il est déterminé à le faire tomber !

Ici tout commence du 2 novembre 2023 – résumé de l’épisode 787

Stanislas vient voir Lisandro, il s’excuse de ne pas avoir été prêt à l’écouter hier. Il a réfléchi et ne peut pas faire comme si Hippolyte n’avait rien fait… Stanislas est prêt à aider Lisandro a faire tomber son père. Lisandro et Stanislas organisent un service spécial pour Hippolyte : ils ont réuni ses anciens élèves qui sont eux aussi ses victimes ! Et David se décide à parler et porter plainte.

Face à Chris, Tom ment pour protéger Billie. Et Carla vole au secours de Souleymane.

Ici tout commence du 2 novembre 2023 – vidéo premières minutes



