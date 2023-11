Crimes parfaits du 3 novembre : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Crimes parfaits du 3 novembre 2023 – Votre série « Crimes parfaits » est une nouvelle fois en mode rediffusions ce soir sur France 3. Au programme, quatre anciens épisodes.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV .







Crimes parfaits du 3 novembre 2023 : vos épisodes

Saison 3 épisode 12 « Contre vents et marées » : Sur son voilier, Marc Le Gall, un célèbre navigateur, tue son épouse et camoufle le crime en suicide. Le commandant Lacombe et la capitaine Mizon sont chargés de l’enquête. Comme il s’est volontairement cassé deux doigts de la main après son crime, Le Gall a un alibi, quand les deux gendarmes viennent l’interroger. Lors d’une conférence de presse, le marin annonce qu’il arrête sa carrière et souhaite reprendre l’école de voile de son épouse. Très vite, Lacombe se méfie de Le Gall. Il trouve son comportement troublant. Mizon, admiratrice de Le Gall, a du mal à croire à sa culpabilité.

Saison 3 épisode 11 « Sur un arbre perché » : Diane, la propriétaire d’un lieu d’hébergement en cabanes, est assassinée par Solène, une de ses employées. Cette dernière hisse le cadavre jusqu’à une chambre perchée dans un arbre et maquille les lieux pour faire croire à une dispute entre amants qui aurait mal tourné. Les gendarmes Xavier Lacombe et Laura Mizon sont appelés sur place pour enquêter. La jeune gendarme découvre alors que son collègue a le vertige. Il ne peut pas monter sur la scène du crime. Soupçonnant d’emblée l’époux de la victime, Lacombe et Mizon interrogent les employés de l’éco-lodge.



Saison 3 épisode 10 « La balle est dans ton camp »: Sur un terrain de golf, Marion Garnier, policière, tue un commissaire divisionnaire en lui tirant une balle de golf dans la tête. La veille, la victime avait reçu une médaille d’honneur pour le féliciter de ses 35 ans de service. Appelés sur place, Agnès et Thibault interrogent l’homme qui a retrouvé le corps. C’est peut-être lui qui a tiré la balle mortelle. Les deux policiers sont ensuite abordés par Marion. Prétendant qu’elle appréciait la victime, elle propose de leur donner un coup de main pour résoudre l’enquête. Thibault n’est pas insensible à son charme.

Saison 3 épisode 9 « La messe est dite » : A l’issue de la messe dominicale, Renaud Husson, pharmacien et maire du village, assassine le père Simonin en provoquant chez lui une terrible allergie. Puis, avec le téléphone du mort, il appelle son propre numéro pour se donner un alibi. Trouvant la mort suspecte, l’archevêque prévient la police. Agnès, capitaine, et Thibault, son adjoint, sont chargés de l’enquête. Après avoir visité l’appartement de la victime, ils interrogent Renaud Husson, qui leur apprend que le père Simonin était le cousin de son épouse. Agnès se dit alors que l’affaire est plus complexe qu’elle ne semblait.

Retrouvez « Crimes parfaits » en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV