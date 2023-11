Ici tout commence spoiler : Salomé surprend Enzo et David qui... (vidéo épisode du 7 novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La vie va reprendre son cours pour David dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Hippolyte parti, il doit se remettre en cuisine et se retrouve dans la brigade de Salomé au Double A.

Et dans quelques jours, David est avec Jude et Enzo. Jude est en manque d’inspiration et David blague en lui conseillant les champignons hallucinogènes comme Lionel et Solal il y a quelques mois…











Plus sérieusement, Enzo dit qu’il a vu un documentaire et qu’en les micro-dosant ça marche. David semble intéressé par cette idée de se droguer et questionne Enzo…

Salomé surprend la conversation et remet sa brigade au travail !

